Mercato - PSG : Leonardo sur le point de se faire doubler par le FC Barcelone !

Publié le 8 mars 2022 à 13h15 par A.C.

Alors qu’il semblait travailler d'arrache-pied pour attirer Franck Kessié au Paris Saint-Germain, Leonardo pourrait finalement être contraint de jeter l’éponge.

C’est l’un des dossiers les plus longs de Leonardo. Voilà plus d’un an que l’on parle de Franck Kessié du côté du Paris Saint-Germain et un transfert semblait déjà possible lors du dernier mercato estival. Finalement le milieu est resté à l’AC Milan, mais il n’a pas prolongé et son contrat se termine dans seulement quelques mois. Une aubaine pour le PSG... qui a toutefois vu un autre cador européen venir lui barrer la route ! La presse catalane parle en effet d’une irruption du FC Barcelone dans ce dossier depuis la fin du mercato hivernal, avec Joan Laporta qui pourrait bien rafler la mise.

Le Barça va rencontrer le clan Kessié pour tout boucler