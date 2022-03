Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare bien un gros coup pour l'été prochain !

Publié le 8 mars 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

En quête d'un renfort d'envergure dans l'entrejeu, Leonardo semble très actif en coulisse en multiplie les pistes. De Paul Pogba à Lucas Paqueta en passant par Fabian Ruiz, le directeur sportif du PSG ne manque pas d'options, mais il ne semble pas décidé à en rester là.

Ce n'est pas nouveau, mais l'été prochain, le milieu de terrain devrait encore être le principal chantier du PSG sur le marché des transferts. Il faut dire que derrière l'indéboulonnable Marco Verratti, aucun joueur ne se détache sérieusement à Paris. Danilo Pereira monte en puissance depuis quelques semaines, Leandro Paredes brille par intermittence, Idrissa Gueye alterne lui aussi le bon et le moins bon tandis que Georginio Wijnaldum semble en perdition depuis son arrivée l'été dernier. Une situation qui pousse donc Leonardo à scruter le marché afin de dénicher un joueur susceptible de s'imposer aux côtés de Marco Verratti. Dans cette optique, deux noms reviennent avec insistance à commencer par celui de Paul Pogba dont le contrat à Manchester United s'achève en juin prochain. L'autre piste étudiée par le PSG mène à Lucas Paqueta. Très affecté par le départ de Juninho à l'OL, le milieu de terrain brésilien est très apprécié par Leonardo qui était à l'origine de son recrutement à l'AC Milan. Mais un autre dossier aurait été relancé.

La piste Milinkovic-Savic relancée ?