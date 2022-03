Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid sort le grand jeu pour Kylian Mbappé !

Publié le 8 mars 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

A la veille du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG, Luka Modric et Carlo Ancelotti se sont présentés en conférence de presse et n'ont pas pu échapper aux questions sur Kylian Mbappé. Et leurs réponses en disent long sur leur volonté de ne pas froisser l'attaquant français qui pourrait prochainement les rejoindre.

Mercredi soir, Kylian Mbappé sera sur la pelouse du Santiago Bernabeu, trois semaines après avoir inscrit le but de la victoire au Parc des Princes pour le PSG (1-0). Une rencontre forcément particulière pour le crack de Bondy qui avait réclamé son départ pour rejoindre le Real Madrid l'été dernier et qui semble bien parti pour signer libre dans la capitale espagnole à l'issue de la saison. En effet, comme révélé par le10sport.com, Kylian Mbappé possède un accord verbal avec le Real Madrid et même si le PSG fait le forcing pour le convaincre prolonger, la tendance est clairement à un départ en fin de saison. Par conséquent, la prestation de l'ancien Monégasque sera particulièrement scrutée par les fans madrilènes, mais également par les joueurs de la Casa Blanca , à l'image de Luka Modric.

Modric et Ancelotti encensent Mbappé