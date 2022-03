Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un nouvel appel du pied au Real Madrid !

Publié le 8 mars 2022 à 13h45 par A.M.

A quelques heures du huitième de finale retour entre le PSG et le Real Madrid, Luka Modric s'est prononcé sur la situation de Kylian Mbappé et ne cache pas qu'il aimerait jouer à ses côtés.

Après son magnifique but qui a ponctué sa prestation aboutie il y a trois semaines contre le Real Madrid au Parc des Princes, Kylian Mbappé retrouvera le club merengue mercredi soir, mais cette fois-ci au Santiago Bernabeu. Et l'attaquant français sera encore une fois au cœur de toute l'attention puisque son avenir semble s'écrire du côté du Real Madrid. Comme révélé par le10sport.com, Kylian Mbappé a un accord verbal avec les Madrilènes. Et Luka Modric, présent en conférence de presse à la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions, lance un nouvel appel du pied à l'attaquant du PSG.

Modric interpelle Mbappé