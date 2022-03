Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe de la presse espagnole sur l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 8 mars 2022 à 8h15 par A.C. mis à jour le 8 mars 2022 à 8h18

Arrivé l’été dernier en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos ne convainc décidément pas au Paris Saint-Germain où il n’a joué qua cinq rencontres toutes compétitions confondues.

C’était une sorte de clin d’œil du destin. Parti du Real Madrid après plus d’une quinzaine de saisons passées à en défendre les couleurs, Sergio Ramos a retrouvé son ancien club en huitième de finale de la Ligue des Champions, avec le Paris Saint-Germain. Il n’a toutefois pas pu être présent pour le match aller au Parc des Princes (1-0) et alors que tout le monde l’attendait au tournant, il ne le sera pas non plus ce mercredi, au stade Santiago Bernabeu. « Sergio nous a demandé à faire le voyage, il aimerait faire le déplacement, c'est un joueur qui a passé pratiquement toute sa carrière au Real Madrid, 17 ans en tant que capitaine et il a gagné tellement là-ba s » a expliqué Mauricio Pochettino, lors de la conférence de presse précédant le retour face au Real Madrid. « Il est clair qu'il aimerait revenir et il nous a demandé à pouvoir faire le voyage et assister au match. C’est aussi le cas d'autres joueurs qui ne seront pas impliqués (dans le match). L'important est d'être ensemble dans un moment aussi décisif ».

