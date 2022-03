Foot - PSG

PSG - Malaise : L’annonce de Pochettino sur Sergio Ramos avant le Real Madrid !

Publié le 7 mars 2022 à 19h45 par La rédaction

S'il est de nouveau forfait pour le match retour face au Real Madrid, Sergio Ramos a tout de même demandé au PSG de pouvoir accompagner le groupe comme l'explique Mauricio Pochettino.

Arrivé librement au Paris Saint-Germain en juillet 2021 en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos est pour l’instant une déception pour ses dirigeants. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire, l’Espagnol n’est que trop peu apparu sous le maillot du PSG cette saison, ne participant qu’à 5 matchs, dont 3 comme titulaire. Absent lors du match aller des 8èmes de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, le défenseur de 35 ans est également forfait pour le match retour au Santiago Bernabeu mercredi. Alors qu’il ne prendra pas part à la rencontre, Ramos a tout de même demandé au PSG d’être du voyage.

« Il nous a demandé à pouvoir faire le voyage et assister au match »