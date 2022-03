Foot - PSG

PSG - Malaise : Le Real Madrid revient sur le gros raté de Lionel Messi...

Publié le 7 mars 2022 à 11h15 par D.M.

Le PSG a rendez-vous avec le Real Madrid ce mercredi. A quelques heures de ce choc, Thibaut Courtois est revenu sur cette rencontre, mais aussi sur le penalty arrêté face à Lionel Messi lors du match aller.

Le PSG doit terminer le travail. Vainqueur face au Real Madrid lors du match aller (1-0), le club parisien ne doit pas perdre dans la capitale espagnole, s’il veut le laisser une chance d’accéder aux quarts de finale de la Ligue des champions. Mais du côté de la Casa Blanca , on ne compte pas faire de cadeau. « Bien sûr qu'on peut le faire mercredi et avec nos supporters, on peut gagner le match. On sait que les supporters sont importants pour nous. Nous devons pouvoir compter sur eux. Nous devons remonter un score dans un match très important avec l'aide des fans, bien sûr qu'on peut le faire » a, par exemple, confié Casemiro.

« Pouvoir passer sera plus important que d'arrêter un penalty contre l'un des meilleurs joueurs de l'histoire »