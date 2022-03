Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos vole au secours de Lionel Messi !

Publié le 6 mars 2022 à 21h45 par A.D.

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi est en difficulté sur le terrain. Ce qui lui vaut pas mal de critiques. Interrogé ce dimanche soir sur le sujet, Marquinhos a assuré la défense de son coéquipier argentin.

Arrivé du FC Barcelone, Lionel Messi vit des débuts compliqués au PSG. Alors qu'il n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau sous ses nouvelles couleurs, l'international argentin n'est pas épargné par les critiques. Malgré tout, Lionel Messi peut compter sur le grand soutien de ses coéquipiers, et en particulier de son capitaine. Lors d'un entretien accordé à Prime Vidéo , Marquinhos est monté au créneau pour Lionel Messi.

«Il cherche toujours le ballon, il est décisif pour l'équipe, c'est un génie»