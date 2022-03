Foot - PSG

PSG - Malaise : Sergio Ramos n’a pas dit son dernier mot pour le Real Madrid !

Publié le 5 mars 2022 à 19h10 par A.C.

Arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos veut être là pour le huitième de finale retour face à son ancien club, le Real Madrid.

Il est pour l’instant un énorme flop. Arrivé après 17 années passées au plus haut niveau au Real Madrid, avec notamment quatre Ligue des Champions, Sergio Ramos n’y arrive pas au Paris Saint-Germain. Le vétéran de la défense n’a en effet disputé que cinq rencontres toutes compétitions confondues, cumulant seulement 283 minutes de jeu. Tout semblait revenir dans l’ordre à la mi-janvier, mais Sergio Ramos a une nouvelle fois rechuté, ratant ainsi le grand rendez-vous du huitième de finale aller, face justement au Real Madrid. Tout récemment, Mauricio Pochettino s’est d’ailleurs montré assez évasif au sujet de sa présence le 9 mars prochain, pour le match retour. « On verra dans les prochains pour Sergio Ramos. Il n'est pas dans le groupe pour l'entraînement » a déclaré en conférence de presse le coach du PSG. « Il peut apporter à l'équipe grâce à son expérience au Real Madrid. Il peut donner de bons conseils à ses coéquipiers, qu'il joue ou non ».

Sergio Ramos a bon espoir