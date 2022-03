Foot - PSG

PSG - Malaise : Les gros regrets de Marquinhos pour Sergio Ramos !

Publié le 4 mars 2022 à 19h45 par T.M.

Miné par les blessures, Sergio Ramos joue peu avec le PSG cette saison. Au grand dam de Marquinhos.

L’été dernier, le PSG avait sauté sur l’occasion pour récupérer Sergio Ramos, libre suite à son départ du Real Madrid. Toutefois, ce choix n’est aujourd’hui pas payant tant l’Espagnol joue peu avec le club de la capitale. Il faut dire que depuis le début de la saison, Ramos n’est pas lâché par les blessures, l’obligeant à rester donc éloigné des terrains. Depuis son arrivée, l’ancien du Real Madrid n’a disputé que 5 matchs, toutes compétitions confondues avec le PSG.

« C’est dommage »