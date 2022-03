Foot - PSG

PSG : Un cadre du Real Madrid annonce la couleur au PSG !

Publié le 6 mars 2022 à 17h10 par Th.B.

En retard d’un petit but après s’être incliné 1-0 au Parc des princes le 15 février dernier, le Real Madrid garde espoir pour valider son ticket pour les 1/4 de finales de la Ligue des champions mercredi prochain au Santiago Bernabeu. En atteste la déclaration de son milieu de terrain Casemiro.

Élément indéboulonnable du milieu de terrain de Carlo Ancelotti, Casemiro ne sera pas de la partie mercredi prochain pour le 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions face au PSG au Santiago Bernabeu. La faute au carton jaune de trop dont il a écopé lors de la première manche au Parc des princes le 15 février dernier. Cependant, après la large victoire acquise par le Real Madrid face à la Real Sociedad samedi soir (4-1) lorsque dans le même temps le PSG s’inclinait à Nice (1-0), Casemiro a affiché sa grande confiance concernant la qualification du Real Madrid pour les 1/4 de finales de la Ligue des champions.

« Bien sûr qu'on peut le faire mercredi »