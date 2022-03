Foot - PSG

PSG - Malaise : Le vestiaire de Pochettino monte au créneau pour Sergio Ramos !

Publié le 6 mars 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

Arrivé lors du dernier mercato estival au PSG, Sergio Ramos vit des débuts plus que compliqués au PSG à cause de ses problèmes de blessures. Interrogé sur l'ancien capitaine du Real Madrid, Marquinhos et Presnel Kimpembe ont fait passer un message très fort sur sa situation.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos n'a pas réussi à s'entendre avec Florentino Pérez pour prolonger. Par conséquent, l'ex-capitaine merengue a été contraint de se trouver un nouveau club et a opté pour un départ libre et gratuit vers le PSG. Toutefois, Sergio Ramos vit un véritable calvaire depuis sa signature à Paris. Alors qu'il enchaine les blessures, Sergio Ramos n'a pu jouer qu'une poignée de matchs sous les couleurs rouge et bleu. Et après avoir manqué le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid à cause de ses pépins physiques, Sergio Ramos risque aussi d'être absent pour le match retour, prévu ce mercredi. Mais pour Presnel Kimpembe, le défenseur espagnol sera de la partie et aura la tête à 100% avec le PSG. « Je sais que ça va être un match particulier pour lui, c’est le club où il a tout fait. Mais aujourd’hui il est au PSG et je suis sûr qu’il sera à 100% avec nous pour ce match-là » , a confié le vice-capitaine du PSG lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS . En parallèle, Marquinhos s'est également prononcé sur le cas Sergio Ramos. Et l'international brésilien a, lui-aussi, envoyé un message très fort à son coéquipier.

«C'est dommage, parce que je voulais l'admirer et jouer à côté de lui»