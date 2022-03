Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Neymar, Di Maria... Le terrible constat de Ménès sur Mbappé !

Publié le 7 mars 2022 à 0h15 par A.D.

Privé de Kylian Mbappé, le PSG s'est incliné face à l'OGC Nice ce samedi soir. Et alors que Neymar, Angel Di Maria et Lionel Messi sont passés à côté de leur match, Pierre Ménès a insisté sur le fait que le club de la capitale était Mbappé-dépendant.

Ce samedi soir, Mauricio Pochettino était privé de Kylian Mbappé, suspendu, pour le choc face à l'OGC Nice. Et à quatre jours du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le PSG n'a pas du tout été rassurant. En effet, le club de la capitale s'est incliné face aux Aiglons de Christophe Galtier (1-0), et ce, malgré la présence de Neymar, Lionel Messi et d'Angel Di Maria. Alors que ces trois stars du PSG ont été inoffensives sans Kylian Mbappé, Pierre Ménès a fait un constat inquiétant.

«Quand l’attaquant français n’est pas là, il n’y a aucune profondeur et personne ne marque»