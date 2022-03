Foot - PSG

PSG - Malaise : Le terrible constat de Marquinhos sur Mbappé...

Publié le 6 mars 2022 à 19h15 par D.M.

Suspendu, Kylian Mbappé n'a pu aider son équipe face à l'OGC Nice ce samedi. Après la rencontre, Marquinhos a regretté l'absence de l'international français.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino craignait l’absence de Kylian Mbappé, suspendu : « On parle de l'un des meilleurs joueurs du monde. L'aspect psychologique est important chez ses coéquipiers et chez l'adversaire. Mais on sait que cela peut arriver pendant la saison. » Effectivement, le prodige français a terriblement manqué à son équipe. Le PSG n’a pas réussi à trouver le chemin des filets et à se montrer dangereux face à l’OGC Nice ce samedi (défaite 1-0).

« On a du mal à se créer des occasions »