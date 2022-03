Foot - PSG

PSG : Kimpembe s’enflamme pour Benzema !

Publié le 6 mars 2022 à 14h50 par La rédaction

Mercredi soir, Presnel Kimpembe retrouvera Karim Benzema sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Même s’il est resté muet à l’aller, Presnel Kimpembe se méfie du numéro 9 du Real Madrid.