PSG - Malaise : Le PSG fait une annonce pour Kylian Mbappé !

Publié le 7 mars 2022 à 17h45 par A.D.

Victime d'un gros choc à l'entrainement, Kylian Mbappé est incertain pour le déplacement au Real Madrid ce mercredi. Mais comme l'a annoncé le PSG, via un communiqué, l'examen réalisé ce lundi est rassurant.

A deux jours du choc face au Real Madrid, Kylian Mbappé est incertain. Touché au pied gauche à la suite d'un duel rugueux avec Idrissa Gueye ce lundi à l'entrainement, le numéro 7 du PSG pourrait manquer le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions au Santiago Bernabeu. Mais heureusement pour Kylian Mbappé, il ne souffrirait d'aucune fracture selon L'Equipe et RTL . Une information qui vient d'être confirmée par le PSG.

Un examen rassurant pour Kylian Mbappé