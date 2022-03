Foot - PSG

PSG : Le choc XXL face au Real Madrid a déjà commencé !

Publié le 7 mars 2022 à 15h30 par G.d.S.S. mis à jour le 7 mars 2022 à 15h38

Alors que le PSG et le Real Madrid croiseront le fer mercredi soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions à Santiago Bernabeu, la rencontre a déjà été lancée par les différents acteurs de la rencontre par médias interposés.

Toujours en quête de la première Ligue des Champions de son histoire, 52 ans après la création du club et 11 ans après son rachat par le Qatar, le PSG va pour cela devoir passer l’obstacle Real Madrid. Tombeur du club merengue en 8e de finale aller (1-0) le 15 février dernier au Parc des Princes, le club de la capitale peut d’ores et déjà s’attendre à un gros combat à Santiago Bernabeu mercredi soir. Et les joueurs du PSG semblent prêts…

« On va s’y préparer »

Achraf Hakimi, interrogé dans les colonnes du Parisien ce lundi, a évoqué ce choc contre le Real Madrid : « Il n’y a pas besoin d’en parler. Tout le monde sait bien ce que représente le Real Madrid, quel stade est le Bernabeu et ce qui s’y passe dans les soirées de Ligue des champions. On va s’y préparer. Nous aussi avons des grands joueurs qui ont joué des grands matchs, avec de l’expérience. Je crois que nous serons prêts », indique le latéral droit du PSG. Même son de cloche pour son capitaine Marquinhos, dimanche au micro de Prime Video : « Le scénario idéal face au Real Madrid ? Une victoire de Paris. C'est le match idéal. Je pense que ça va être un match très difficile, j'en suis sûr. L'équipe du Real est expérimentée, et en plus, ils vont être chez eux, c'est leur force », a indiqué l’international brésilien. Mais le Real Madrid attend également cette rencontre de pied ferme…

Casemiro, Ancelotti… Le Real annonce la couleur