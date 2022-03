Foot - PSG

PSG - Polémique : Courtois, Real Madrid… Keylor Navas au cœur d’énormes tensions !

Publié le 7 mars 2022 à 12h30 par G.d.S.S.

Avant de rejoindre le PSG à l’été 2019, Keylor Navas faisait l’objet d’une concurrence acharnée au sein du Real Madrid avec Thibaut Courtois. Et les rapports étaient d’ailleurs particulièrement tendus entre les deux hommes, qui ont des chances de se croiser de nouveau mercredi soir en Ligue des Champions…

La malédiction continue de s’acharner sur Keylor Navas ! Le gardien costaricien a vu débarquer l’été dernier au PSG un concurrent de tout premier choix avec Gianluigi Donnarumma, ce qui a donc logiquement réduit son temps de jeu avec le club de la capitale alors qu’il était pourtant le titulaire indiscutable depuis son arrivée en 2019. Une situation que Navas avait déjà vécu par le passé, au sein du Real Madrid, lorsque le club merengue avait décidé de faire venir Thibaut Courtois à l’été 2018 en provenance de Chelsea pour 35M€. D’ailleurs, les relations entre le gardien du PSG et l’international belge n’étaient pas vraiment au beau fixe au Real Madrid…

« Beaucoup de tensions entre Navas et Courtois »