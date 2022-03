Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar, Messi... Le gros aveu de Christophe Galtier !

Publié le 7 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Après la victoire de l'OGC Nice (1-0) contre le PSG, Christophe Galtier a reconnu que l'absence de Kylian Mbappé avait pesé sur la rencontre.

Samedi soir contre l'OGC Nice, le PSG a subi sa troisième défaite en Ligue 1. Et pour la troisième fois de la saison, les Parisiens n'ont pas réussi à marquer contre les Aiglons qui se sont imposé 1 but à 0 grâce à un but d'Andy Delort en toute fin de rencontre. Cette fois-ci, le PSG a dû faire sans Kylian Mbappé et Christophe Galtier reconnaît que cela change tout.

«Il y a un PSG avec Kylian et un autre sans Kylian»