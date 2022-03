Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès a identifié les deux «boulets» de Pochettino !

Publié le 7 mars 2022 à 3h15 par A.M.

Alors que le PSG a concédé sa troisième défaite en Ligue 1, à Nice (0-1), Pierre Ménès désigne les deux joueurs que le club parisien traîne comme des boulets.

A quelques jours du choc contre le Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des champions, le PSG a chuté sur la pelouse de l'OGC Nice (0-1). Privé de Kylian Mbappé, suspendu, Mauricio Pochettino en avait profité pour effectuer un turnover avec notamment la titularisation de Georginio Wijnaldum, Thilo Kehrer ou encore Abdou Diallo. Et si l'international sénégalais a tenu son rang, on ne peut pas en dire autant pour les deux autres comme le souligne Pierre Ménès.

«Pochettino avait aligné une équipe avec deux boulets nommés Kehrer et Wijnaldum»