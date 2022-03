Foot - PSG

PSG - Malaise : Thierry Henry tire la sonnette d'alarme pour Neymar !

Publié le 7 mars 2022 à 12h10 par D.M.

Consultant pour Prime Vidéo, Thierry Henry s'est questionné sur la santé mentale des joueurs, et notamment sur celle de Neymar, en difficulté au PSG.

Neymar n’est plus que l’ombre de lui-même, et ce depuis plusieurs semaines. Recrue la plus chère de l’histoire du PSG, 222M€, l’international brésilien enchaîne les prestations médiocres sous le maillot parisien. Certes, le joueur a été éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, mais son cas interroge. Consultant pour Amazon Prime, Thierry Henry s’est questionné sur les difficultés actuelles de Neymar.

« Il y a des choses qui se passent dans sa tête, comme tout être humain »