PSG - Malaise : Cette recrue XXL du Qatar répond aux critiques !

Publié le 7 mars 2022 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 7 mars 2022 à 14h32

Recruté l’été dernier par le PSG, Achraf Hakimi a d’ailleurs été le renfort le plus onéreux du mercato estival 2021 dans la capitale. Et le latéral droit marocain, qui connaît un coup de moins bien depuis quelque temps, répond aux critiques qui lui sont adressées.

En quête d’un latéral droit de calibre international l’été dernier, le PSG n’avait pas hésité à sortir le chéquier et à déployer les grands moyens pour faire venir Achraf Hakimi (23 ans) pour plus de 65M€ en provenance de l’Inter Milan. L’international marocain, qui s’était montré si prometteur en début de saison, peine néanmoins à garder le rythme depuis quelques mois. Mais Hakimi ne se laisse pas abattre et répond aux critiques dont il fait l’objet dans un entretien accordé au Parisien.

« Les gens se sont habitués au fait que je marque des buts… »

« Pour moi, il ne s’agit pas de savoir si j’ai été meilleur avant ou après la CAN. Les gens, comme je l’ai dit souvent, se sont habitués au fait que je marque des buts, que je donne des passes décisives. Et dès que ça n’arrive plus, on dirait que tu es moins fort. Ce n’est pas ça. Il y a d’autres aspects. Je suis d’abord un défenseur et si, ensuite, je peux aider l’équipe par des buts ou des passes décisives, très bien. Sinon, je me dois de défendre et de travailler pour l’équipe », indique Achraf Hakimi, qui semble avoir tendance à penser qu’on se montre trop exigeant sur ses performances avec le PSG : « Si on en demande trop aux latéraux ? Je ne sais pas. Cela dépend de quel latéral on parle. Certains coachs préfèrent voir un latéral tenir un rôle plus défensif, plus stable dans le couloir, d’autres préfèrent un latéral offensif. Je me sens comme un latéral moderne, qui peut remplir plusieurs fonctions. Mais je me sens bien en attaquant », poursuit l’ancien joueur de l’Inter.

Hakimi veut encore progresser