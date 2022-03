Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas... Un gros indice dévoilé par Pochettino ?

Publié le 7 mars 2022 à 1h15 par A.D.

Alors qu'il était sur le banc face à l'OGC Nice, Gianluigi Donnarumma pourrait débuter le choc face au Real Madrid ce mercredi. Dans ce cas, Mauricio Pochettino définirait enfin une hiérarchie claire au poste de gardien de but au PSG.

Depuis la signature de Gianluigi Donnarumma, Mauricio Pochettino n'a pas réussi à faire un choix définitif entre Keylor Navas et l'Italien. En effet, le coach du PSG a alterné ses deux gardiens de façon équitable depuis le début de la saison. Mais à deux jours du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, Mauricio Pochettino pourrait avoir enfin choisi son portier numéro un.

Gianluigi Donnarumma titulaire face au Real Madrid ?