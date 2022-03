Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé, Messi, Neymar... La grande annonce de Marquinhos !

Publié le 6 mars 2022 à 23h10 par A.D.

Depuis l'arrivée de Lionel Messi, l'attaque du PSG est pointée du doigt en ce qui concerne son travail défensif. Interrogé sur le sujet ce dimanche soir, Marquinhos est monté au créneau pour La Pulga, Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria.

Avant l'arrivée de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar étaient pointés du doigt pour leur manque d'efforts sur le plan défensif. Alors que La Pulga a rejoint les rangs du PSG, l'attaque parisienne est encore plus décriée en ce qui concerne son repli. Lors d'un entretien accordé à Prime Vidéo ce dimanche soir, Marquinhos s'est prononcé sur le sujet et n'a pas souhaité accabler Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar ou encore Angel Di Maria.

«Messi, Ney et Kylian font beaucoup d'efforts»