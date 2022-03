Foot - PSG

PSG : Neymar, Messi, Mbappé… La grosse annonce de Kimpembe !

Publié le 6 mars 2022 à 20h15 par La rédaction

Avec Neymar, Mbappé et Messi, le PSG possède l’un des meilleurs trios offensifs du monde. S’il tient à rappeler le professionnalisme des trois attaquants, Presnel Kimpembe estime avoir de la chance de pouvoir évoluer avec eux.

Avec l’arrivée de Lionel Messi lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain possède l’une des meilleures attaques du monde, composé du sextuple ballon d’or, de Kylian Mbappé et de Neymar. Si de nombreux supporters remettent parfois en cause l’efficacité de ce trio offensif, leurs coéquipiers tiennent à souligner leur apport au sein du groupe, ainsi que leur professionnalisme. Interrogé à ce sujet, Presnel Kimpembe n’a pas hésité à encenser ses trois coéquipiers.

«J’ai la chance de jouer avec Neymar, Messi et Mbappé»