PSG : Le gros message de ce joueur de Pochettino avant le Real Madrid !

Publié le 6 mars 2022 à 23h15 par La rédaction

Vaincu par l’OGC Nice avant la rencontre, le Paris Saint-Germain n'envoie pas un bon signal avant l’opposition face au Real Madrid. Malgré la défaite, Thilo Kehrer préfère rester positif.

Opposé à Nice pour le compte de la 27ème journée de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est incliné sur le score de 1-0. Alors que le meilleur buteur du club, Kylian Mbappé, était absent, les Parisiens ne font pas le plein de confiance avant le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Titulaire face aux Aiglons , Thilo Kehrer dresse le constat de cette rencontre, et préfère retenir le positif avant d’aller affronter les Merengue .

«On garde une attitude positive pour le Real Madrid»