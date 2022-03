Foot - PSG

PSG : Real Madrid, Sergio Ramos... Marquinhos annonce clairement la couleur !

Publié le 6 mars 2022 à 22h45 par La rédaction mis à jour le 6 mars 2022 à 22h48

Si le Paris Saint-Germain a totalement dominé le match aller face au Real Madrid, Marquinhos est conscient que le déplacement au Santiago Bernabeu sera très compliqué. Avant ce choc au sommet, le capitaine du PSG a annoncé la couleur.

Opposé au Real Madrid lors des 8èmes de finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a parfaitement maitrisé le match aller. Au terme d’une rencontre dominée de la tête et des épaules, les Parisiens se sont finalement imposés 1-0 grâce à un but de Kylian Mbappé dans les derniers instants de la partie. Alors que le match retour, cette fois-ci au Santiago Bernabeu, approche à grand pas, Marquinhos a annoncé la couleur.

« Le scénario idéal face au Real Madrid ? Une victoire de Paris »