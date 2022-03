Foot - PSG

PSG - Malaise : Blessure, fracture... Nouvelles révélations sur l'état de Mbappé avant le Real Madrid !

Publié le 7 mars 2022 à 16h10 par B.C.

Touché à un pied ce lundi, Kylian Mbappé est très incertain pour le huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid. Néanmoins, une blessure grave serait à écarter pour la star du PSG.

C’est le scénario que tout le monde redoutait du côté du PSG. Avec 24 buts et 17 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé apparaît plus que jamais comme un élément indiscutable dans la capitale. L’international français a d’ailleurs inscrit l’unique but du huitième de finale aller de Ligue des champions opposant le PSG au Real Madrid (1-0), mais sa participation pour le match retour est très incertaine. En effet, Kylian Mbappé a été victime d'un coup à un pied ce lundi matin et pourrait ainsi être indisponible mercredi au Santiago Bernabéu. Un énorme coup dur pour le PSG, qui craignait le pire avant les premiers examens réalisés.

Pas de fracture pour Mbappé