PSG - Malaise : Énorme coup dur pour Kylian Mbappé !

Publié le 7 mars 2022 à 15h45 par La rédaction

A deux jours du choc contre le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait pris un coup à l’entraînement. L’attaquant français du PSG devrait passer des examens complémentaires pour voir s'il y a ou non une blessure.

L’échéance approche de plus en plus. Mercredi soir, le PSG se déplace au Santiago Bernabeu pour défier le Real Madrid en 8ème de finale retour de Ligue des Champions. Une rencontre spéciale pour Kylian Mbappé, lui qui rêve de rejoindre la Maison Blanche depuis tout petit. Héros du match aller, l’attaquant du PSG est attendu au tournant, surtout après la performance décevante de Paris à Nice (1-0) à laquelle il n’a pas pu participer. Mais Kylian Mbappé n’est pas assuré d’être de la partie à Madrid…

Kylian Mbappé touché à l’entraînement