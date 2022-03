Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema, Real Madrid… Nouvelle annonce du clan Mbappé !

Publié le 8 mars 2022 à 14h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid. En attendant, l’attaquant français s’efforce de rester discret dans sa relation amicale avec Karim Benzema pour éviter de faire couler davantage d’encre sur son avenir…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé dispose d’un accord moral avec le Real Madrid alors que son contrat arrive à expiration avec le PSG en juin prochain. En attendant de savoir quelle sera l’issue de ce feuilleton qui ne cesse de faire couler beaucoup d’encre, Mbappé semble faire très attention aux différents signaux qu’il envoie, et notamment sur sa relation avec Karim Benzema, son compère de l’attaque en équipe de France.

« La possible arrivée de Kylian les pousses à ne pas en rajouter »