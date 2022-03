Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de Joan Laporta pour Ronald Koeman !

Publié le 8 mars 2022 à 20h30 par T.M.

En octobre dernier, le FC Barcelone a fait le choix de se séparer de Ronald Koeman pour faire venir Xavi. Et si le Néerlandais n’a pas apprécié le comportement de Joan Laporta, le président blaugrana en a remis une couche à propos de sa décision.

La deuxième saison de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone n’aura finalement duré que quelques mois. En effet, alors que les résultats étaient mauvais pour le club catalan, le Néerlandais a fini par être remercié par Joan Laporta. Alors que le président blaugrana avait confirmé Koeman dans ses fonctions quelques temps auparavant, le choix a donc été fait de s’en séparer afin d’entamer un tout nouveau chapitre et de confier alors les commandes à Xavi. Un départ que Ronald Koeman garde d’ailleurs en travers de la gorge. Il y a quelques jours, l’ancien entraîneur du FC Barcelone s’était ainsi lâché, pointant notamment du doigt Joan Laporta.

« J’aurais dû me fier à mon intuition »