Mercato - Barcelone : Tout n’est pas perdu pour Ousmane Dembélé !

Publié le 8 mars 2022 à 17h00 par A.C.

En fin de contrat, Ousmane Dembélé semble être devenu un véritable cas au FC Barcelone, où l’on garde tout de même espoir.

Ces derniers mois ont été très mouvementés pour Ousmane Dembélé. Le Français aurait refusé plusieurs offres de prolongation qui lui ont été soumises par le FC Barcelone et rapidement, la situation s’est tendue. Les sorties cinglantes des dirigeants se sont en effet multipliées, alors que les supporters ont clairement pris en grippe l’ailier français. Certains média sen Espagne ont toutefois révélé récemment que le Barça aurait bon espoir de pouvoir inverser la tendance pour Dembélé, alors qu’il ne lui reste que trois mois et demi de contrat.

Le Barça y croit encore pour la prolongation de Dembélé