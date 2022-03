Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour l'avenir d'Ousmane Dembélé ?

Publié le 8 mars 2022 à 1h00 par La rédaction

Alors qu’Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, ses dirigeants seraient tout de même confiants sur ce dossier.

Après avoir vendu Neymar au Paris Saint-Germain en août 2017, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé. Arrivé pour la somme de 105M€ en plus de bonus, l’international français, censé remplacer la star brésilienne, a régulièrement été blessé, et n’a jamais vraiment justifié la somme investie sur lui. En fin de contrat en juin prochain, Dembélé pourrait même prochainement quitter le Barça librement. En effet, les deux parties ne sont pas tombées d'accord pour une prolongation ces dernières semaines, incitant le club culé à vouloir se séparer d'Ousmane Dembélé en janvier dernier. Finalement, le champion du monde tricolore est resté, et la situation serait désormais totalement différente.

Le FC Barcelone est confiant pour Ousmane Dembélé