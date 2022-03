Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Barcelone... Un énorme bras de fer à 42M€ ?

Publié le 7 mars 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs du RB Salzbourg, Karim Adeyemi aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes. Et alors que le Borussia Dortmund serait mal en point sur ce dossier, on pourrait assister à un énorme bras de fer entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour la pépite allemande de 20 ans.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà tout prévu pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, l'attaquant français a déjà un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit. Et pour ne pas se retrouver bredouille en cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG compte se jeter en priorité sur Erling Haaland. Conscient de la situation, le Borussia Dortmund aurait déjà identifié le successeur de son buteur norvégien. Alors qu'Erling Haaland est courtisé par les meilleurs clubs européens, dont le PSG, le BVB envisagerait de pallier son potentiel départ en recrutant Karim Adeyemi, qui fait des merveilles au RB Salzbourg. Toutefois, le club de la Ruhr serait en ballotage défavorable sur ce dossier.

Le Borussia Dortmund dans l'impasse pour Karim Adeyemi

Selon les informations de Ruhr Nachrichten , le Borussia Dortmund aurait bien avancé les négociations pour le transfert de Karim Adeyemi. Toutefois, le BVB serait désormais dans une impasse. En effet, ce dossier serait actuellement en attente parce que les demandes du RB Salzbourg seraient trop élevées pour la direction du Borussia Dortmund. D'après Bild , l'écurie Red Bull exigerait environ 42,5M€ pour vendre Karim Adeyemi. Une somme que le club de la Ruhr ne compterait pas payer pour le crack de 20 ans. Ce qui pourrait faire les affaires du Real Madrid et du FC Barcelone.

Le Real Madrid et le Barça sautent sur l'occasion Karim Adeyemi ?