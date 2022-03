Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel sort du silence pour ce dossier à 0€ de Xavi !

Publié le 9 mars 2022 à 17h00 par P.L.

Cherchant à se reconstruire, le FC Barcelone songerait à recruter Andreas Christensen, en fin de contrat en juin prochain. De son côté, même s'il n'est pas pour, Thomas Tuchel se préparerait déjà au pire.

Cet hiver, le FC Barcelone s’est considérablement renforcé sur le plan offensif. Mais Joan Laporta ne compterait pas s’arrêter là et aurait déjà prévu quelques plans pour poursuivre la reconstruction de l’effectif de Xavi. Mais avec le club catalan qui fait face à quelques difficultés économiques, le président blaugrana pourrait bien se tourner vers le marché des agents libres. Ainsi, Joan Laporta aurait déjà placé quelques noms sur sa liste comme Franck Kessié, César Azpilicueta ou encore Andreas Christensen. Toutefois, Chelsea ne compterait pas se laisser faire. Mais au vu de la tournure que prennent les négociations pour le Danois, Thomas Tuchel envisagerait déjà le pire.

« Nous devons considérer la possibilité qu’il nous quitte »