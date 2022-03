Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit déjà un message clair pour ce défenseur du Barça !

Publié le 9 mars 2022 à 15h45 par A.M.

Alors que le PSG s'intéresserait à Ronald Araujo, Xavi s'est prononcé sur la prolongation du défenseur uruguayen dont le contrat s'achève en juin 2023.

Compte tenu de la situation de Sergio Ramos, handicapé par des pépins physiques depuis son arrivée, le PSG prospecte sur le marché en quête d'un nouveau défenseur central. Et selon les informations de Sport , le club parisien se serait renseigné auprès de l'entourage de Ronald Araujo dont le contrat au FC Barcelone s'achève en juin 2023. Les discussions pour une prolongation semblent au point mort et le PSG souhaiterait donc en profiter pour recruter l'Uruguayen cet été, à un an de la fin de son bail. Mais Xavi ne l'entend pas de cette oreille.

«C'est une question de temps»