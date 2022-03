Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce tonitruante de Xavi sur une arrivée d'Haaland !

Publié le 9 mars 2022 à 14h15 par D.M.

Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille du match face à Galatasaray, Xavi a poussé Erling Haaland à rejoindre le FC Barcelone à la fin de la saison.

Les prétendants commencent à se positionner pour Erling Haaland. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG reste en retrait, mais pourrait accélérer dans ce dossier en cas de départ de Kylian Mbappé. Le Real Madrid, Manchester City et surtout le FC Barcelone avancent leurs pions. Selon l’Esportiu , Xavi aurait rencontré Erling Haaland à Munich pour évoquer une arrivée en Catalogne. Présent en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur du FC Barcelone a fait le point sur ce dossier et sur une possible arrivée du buteur, lié au Borussia Dortmund jusqu'en 2024.

« C'est le bon moment pour signer au Barça »