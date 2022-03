Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi interpelle Dani Alves pour son avenir !

Publié le 9 mars 2022 à 14h00 par A.M. mis à jour le 9 mars 2022 à 14h03

Arrivé cet hiver au FC Barcelone, Dani Alves pourrait déjà prolonger son contrat. Xavi n'écarte pas cette option mais assure que cela dépendra essentiellement des prestations du Brésilien.

Très actif cet hiver, le FC Barcelone a notamment profité de l'opportunité qui s'est présentée avec Dani Alves, dont le contrat à Sao Paulo avait été rompu. Cinq ans et demi après son départ, l'international brésilien a donc fait son grand retour en Catalogne où il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec une option pour une saison supplémentaire. Et compte tenu des prestations de Dani Alves, le Barça réfléchirait déjà sérieusement à l'idée de le prolonger pour une saison supplémentaire. Une opportunité qui ne déplait pas à Xavi mais qui attend encore un peu plus de Dani Alves.

«Cela dépendra de ses performances»