Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour remplacer Sergio Ramos, Leonardo tente un coup au Barça !

Publié le 9 mars 2022 à 14h45 par A.M.

Alors que la situation de Sergio Ramos reste incertaine au PSG, Leonardo aurait entamé des discussions avec Ronald Araujo dont le contrat au FC Barcelone s'achève en juin 2023.

L'été dernier, le PSG a décidé de sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec Sergio Ramos dont le contrat au Real Madrid arrivait à son terme. Toutefois, tout ne se passe pas comme prévu pour le défenseur espagnol, handicapé par de nombreux pépins physiques. A tel point que Leonardo reconnaissait que les Parisiens ne s'attendaient pas à une telle situation. « On l’a recruté, il était bien physiquement. Aujourd’hui, il a joué cinq matches. Malheureusement, il ne s’est pas passé ce qu’on imaginait. C’est dur pour lui, pour tout le monde », assurait le directeur sportif du PSG dans les colonnes de L'Equipe . Par conséquent, le club de la capitale chercherait déjà son successeur.

Le PSG se renseigne sur Araujo