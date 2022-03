Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Miami… Que va faire Lionel Messi pour son avenir ?

Publié le 9 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que Lionel Messi a seulement posé ses valises au PSG l’été dernier, son avenir est déjà au centre des rumeurs. A quoi faut alors s’attendre pour La Pulga ?

Ne pouvait pas prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi s’est retrouvé libre à l’intersaison. Le PSG n’a alors pas hésité une seconde pour recruter le meilleur joueur du monde, sans avoir aucune indemnité de transfert à débourser. Le septuple Ballon d’Or a alors signé un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option. Loin de la Catalogne pour la première fois de sa carrière, Messi rencontre toutefois quelques difficultés au PSG. Au point de susciter déjà certaines rumeurs concernant son avenir dans la capitale française.

A peine arrivé, déjà parti ?

Tout n’est pas simple pour Lionel Messi au PSG et cela pourrait l’amener à faire ses valises. Y compris plus tôt que prévu. En effet, selon certains échos, l’Argentin pourrait faire ses valises dès le prochain mercato estival, n’attendant pas 2023 et la fin de son contrat. Concernant les destinations de Messi, il est question d’un possible retour au FC Barcelone. Reste cependant à voir si cela peut être viable économiquement étant donné la situation des Blaugrana. En parallèle, une arrivée à l’Inter Miami ne cesse de prendre de l’ampleur et David Beckham ne s’en cache pas, il rêve d’attirer un jour Lionel Messi en Floride. A voir maintenant ce que va décider La Pulga.



Alors, que va faire Lionel Messi pour son avenir ?