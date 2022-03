Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, le Qatar a le champ libre pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 9 mars 2022 à 17h45 par B.C.

À en croire la presse britannique, le PSG surveillerait attentivement la situation de Cristiano Ronaldo. Du côté de Manchester United, l’avenir du Portugais serait justement sérieusement remis en question.

Après Lionel Messi, le PSG va-t-il décider de s’attaquer à Cristiano Ronaldo ? À en croire The Sun , ce scénario est loin d’être exclu. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine, et en cas de départ du Français, le PSG songerait à se positionner sur le quintuple Ballon d’Or de 37 ans selon le média britannique. Une fenêtre de tir pourrait d’ailleurs s’ouvrir pour l’état-major qatari.

Un départ se confirme pour CR7, surveillé par le PSG