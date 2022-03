Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’incroyable plan imaginé par Laporta pour recruter Haaland !

Publié le 9 mars 2022 à 15h30 par A.C.

Joan Laporta rêve d’attirer Erling Haaland au FC Barcelone lors du prochain mercato estival, mais cette opération va couter extrêmement cher.

La situation contractuelle fait que l'avenir de Kylian Mbappé ne fait pas débat. L’attaquant français a en effet deux options claires entre rester au Paris Saint-Germain ou alors rejoindre gratuitement le Real Madrid, avec qui un accord de principe existe déjà selon nos informations. Tout le contraire d’Erling Haaland ! Déjà, l’attaquant du Borussia Dortmund est sous contrat jusqu’en juin 2024 et le club qui voudra l’avoir devra donc payer. Une clause de départ de 75M€ existerait dans son contrat, un montant plutôt surprenant alors que le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 150M€. Mais les enchères pourraient rapidement monter, puisqu’il y aurait actuellement quatre clubs sur ses traces avec le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City et le PSG, dont nous vous avions dévoilé l’intérêt sur le10sport.com. Or, seuls trois de ces clubs semblent avoir des finances assez solides pour financer une telle opération, puisqu’il ne faut pas oublier que le Barça traverse une période assez délicate.

Laporta souhaite récupérer pas moins de 650M€

Ne comptez pas sur Joan Laporta pour jeter l’éponge aussi facilement. Plusieurs médias en Espagne évoquent tout un montage financier imaginé par le président du FC Barcelone et son entourage, afin de financer le transfert d’Erling Haaland ainsi que d’autres dossiers. D’après les informations de MARCA au Barça on aimerait récupérer au total 650M€ d’ici cet été et cela passera par deux accords : un avec le fonds d’investissement CVC qui apporterait 300M€ dans les caisses barcelonaises, ainsi qu’une vente de 49% des parts de Barça Estudios évaluée à 350M€.

Au moins quatre recrues en plus d’Haaland ?