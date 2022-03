Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vestiaire de Xavi valide déjà cette piste à 0€ !

Publié le 9 mars 2022 à 15h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Frenkie De Jong a évoqué le mercato estival du FC Barcelone et une possible arrivée de Noussair Mazraoui en Catalogne.

Le FC Barcelone va devoir faire affaire avec Mino Raiola cet été. Le club catalan cherche à s’attacher les services de plusieurs de ses clients comme Erling Haaland (Borussia Dortmund), également courtisé par le PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com, ou Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam). Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le FC Barcelone aurait transmis une offre, qui pourrait convaincre le représentant du latéral droit.

« Mazraoui ? Un grand joueur »