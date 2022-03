Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a fixé des limites à Laporta !

Publié le 9 mars 2022 à 13h30 par A.C.

Xavi semble avoir les idées claires concernant le FC Barcelone qu’il souhaite avoir sous ses ordres la saison prochaine.

En dépit d’un bilan catastrophique et de fortes dettes, le FC Barcelone a surpris tout le monde cet hiver en recrutant pas moins de quatre joueurs. La plupart sont des prêts et des transferts libres, mais 55M€ ont tout de même été dépensés pour arracher Ferran Torres à Manchester City. Va-t-on assister à des nouvelles dépenses importantes cet été ? A en croire la presse catalane, c’est le souhait de Joan Laporta, qui semble avoir un rêve assez clair. Il s’agit d’Erling Haaland, attaquant du Borussia Dortmund que la moitié de l’Europe s’arrache et qui est notamment dans le viseur du PSG, comme nous vous l’avons dévoilé sur le10sport.com. Si le président du Barça peut s’appuyer sur des très bonnes relations avec Mino Raiola, cette opération pourrait couter très cher, avec le montant astronomique de 250M€ pour la totalité du dossier Haaland évoqué par la Cadena SER . Pour faire un tel effort, Laporta devra obligatoirement vendre et surtout baisser sa masse salariale, qui reste très importante même après les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann.

Busquets, Piqué, Alba... Xavi garde ses fidèles

Ces dernières semaines, une longue liste de potentiels candidats au départ a été faite, avec notamment les Français Samuel Umtiti ou encore Clément Lenglet. Hors de question toutefois pour Xavi de laisser Joan Laporta faire une grande braderie ! D’après les informations de MARCA , l’entraineur du FC Barcelone aurait tracés les contours des éléments qu’il souhaite garder la saison prochaine. Premier intouchable, Frenkie de Jong, dont la vente pourrait pourtant rapporter près de 70M€ à en croire le site spécialisé Transfermarkt et qui semble donc être central dans les projets de Xavi. Viennent ensuite les gardiens du temple, puisqu’il aurait également tenu à s’assurer la présence de ses anciens coéquipiers Gerard Piqué, Jordi Alba et Sergio Busquets, dont les contrats se terminent en 2024 pour les deux premiers et 2023 pour le troisième.

Danger en vue pour Ter Stegen ?