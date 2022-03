Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un changement colossal préparé en interne par Xavi ?

Publié le 8 mars 2022 à 20h00 par B.C.

Alors que Marc-André ter Stegen évolue en Catalogne depuis 2014, le FC Barcelone serait actuellement à la recherche d’un nouveau portier, de quoi rendre incertain l’avenir de l’Allemand.

Cet hiver, le FC Barcelone s’est montré actif afin de renforcer l’effectif de Xavi. Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont ainsi posé leurs valises en Catalogne, et Joan Laporta prépare de nouvelles arrivées en vue de cet été. Alors que la grande priorité du FC Barcelone se nomme Erling Haaland, d’autres joueurs sont espérés en défense et dans l’entrejeu. Andreas Christensen (Chelsea) serait tout proche de s’engager avec le Barça, tandis que César Azpilicueta (Chelsea), Franck Kessié (AC Milan) ou encore Noussair Mazraoui devraient suivre. Mais cela pourrait également bouger dans les cages.

Un nouveau gardien est attendu au Barça