Mercato - PSG : Ça chauffe en coulisse pour Xavi Simons !

Publié le 8 mars 2022 à 18h15 par Th.B.

Bien qu’il ait été question d’un potentiel départ libre de tout contrat de Xavi Simons à l’issue de la saison, le milieu de terrain de 18 ans devrait prolonger au PSG selon Fabrizio Romano. Explications.

Cela a été un sujet de discussion en conférence de presse au vu du temps de jeu peu important des jeunes talents du PSG que sont Xavi Simons et Edouard Michut. Après avoir pris part à six rencontres du Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues au début d’année 2022, le milieu de terrain néerlandais de 18 ans n’a plus foulé la moindre pelouse depuis la victoire du PSG face au Stade Rennais le 11 février dernier (1-0). De quoi jeter un froid sur une éventuelle prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG ? Cela aurait pu être le cas au vu notamment des intérêts dont Simons ferait l’objet en Europe selon Fabrizio Romano.

La prolongation de contrat de Xavi Simons approche…