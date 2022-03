Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux obstacles XXL pour Longoria avec ce protégé de Raiola ?

Publié le 9 mars 2022 à 23h00 par D.M.

L'OM aurait contacté Mino Raiola pour évoquer une arrivée à Marseille d'Henrikh Mkhitaryan. Lié à l'AS Roma jusqu'en juin prochain, l'international arménien ne fermerait pas la porte à un transfert en France, mais ne manque pas d'offres.

A en croire la presse russe, l’OM tenterait un gros coup sur le marché. Journaliste pour Matchtv.ru , Mambreyan Ararat évoque l’intérêt du club marseillais pour Henrikh Mkhitaryan, lié à l’AS Roma jusqu’en juin prochain. Les dirigeants phocéens auraient contacté son agent, Mino Raiola, pour discuter d’une arrivée en Ligue 1. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal ne fermerait pas la porte à cette destination chère à son père, passé par Valence et Issy-les-Moulineaux dans les années 1990.

La concurrence et le salaire de Mhitaryan, deux obstacles insurmontables pour l'OM?

Mais selon les informations de Mambreyan Ararat, Henrikh Mkhitaryan n’a toujours pas pris de décision définitive. Et pour cause, l’international arménien pourrait se diriger vers un départ en MLS. Les Los Angeles Galaxy et le Los Angeles Football Club ont coché son nom, même si Mino Raiola pourrait décider de l’envoyer à l’Inter Miami, dirigé par son ami David Beckham. En Europe, le Milan AC fait aussi les yeux doux au milieu de terrain, qui touche 3M€ par an. Un salaire important pour l’OM, qui va chercher à faire baisser ce montant.