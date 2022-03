Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un renfort inattendu dans les prochains jours ? La réponse de l'OM !

Publié le 9 mars 2022 à 11h10 par A.M.

Bien que l'arrivée anticipée de Samuel Gigot ait été évoquée, compte tenu du contexte avec la Russie, l'OM estime qu'il y a peu de chance que la DNCG valide cette option.

Cet hiver, l'OM a bouclé les arrivées libres de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, mais s'est également projeté sur le mercato estival en bouclant le transfert de Samuel Gigot, prêté dans la foulée à son club actuel, le Spartak Moscou, afin qu'il y termine la saison. Le défenseur français doit donc débarquer à Marseille l'été prochain, mais le contexte géopolitique engendré par la guerre en Ukraine change la donne. L'ambassade de France conseille en effet aux ressortissants français de quitter la Russie, ce qui pourrait pousser Samuel Gigot à mettre fin à son prêt au Spartak afin de débarquer de façon anticipée à l'OM.

L'OM très pessimiste pour Gigot