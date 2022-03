Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar n’a plus que deux arguments pour prolonger Mbappé !

Publié le 9 mars 2022 à 10h15 par A.C.

La fin du contrat de Kylian Mbappé approche à grands pas et le Paris Saint-Germain travaille d’arrache-pied pour le convaincre de prolonger.

Ce mercredi le Paris Saint-Germain joue son avenir européen face au Real Madrid. Pourtant, c’est bien Kylian Mbappé qui fait la Une dans les médias espagnols, avec son avenir qui semble être au centre de tous les débats. La publication Instagram de l’attaquant, émerveillé devant un Santiago Bernabeu qui pourrait devenir son stade la saison prochaine, n’a d’ailleurs pas tardé à enflammer les réseaux sociaux et alimenter les spéculations autour de son arrivée à Madrid. En attendant, du côté du PSG on fait la sourde oreille, mettant en avant l’importance du huitième de finale retour de Ligue des Champions. « Parfois on parle trop » a déclaré Mauricio Pochettino, lors de la conférence d’avant-match. « Nous sommes tranquilles pour Kylian, c'est clair. Il est mature même s'il est jeune. Il veut jouer au foot et défendre les couleurs qu'il porte. Je ne doute pas de Kylian. Il ne changera pas sa façon de jouer à cause de ce qu'il se passe à l’extérieur ».

Le champ des possibilités se réduit pour le PSG