Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les regrets de Pochettino sur le feuilleton Mbappé…

Publié le 9 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Entraîneur du PSG depuis janvier 2021, Mauricio Pochettino est fréquemment confronté aux questions sur l’avenir de Kylian Mbappé que ce soit au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid. Une situation que le coach parisien regrette. Explications.

À une année de l’expiration de son contrat au PSG, Kylian Mbappé faisait le tour des médias l’été dernier avec un potentiel transfert au Real Madrid. Un départ du PSG, Mbappé l’a souhaité et l’a ouvertement fait savoir aux dirigeants du Paris Saint-Germain comme Mbappé l’a affirmé à plusieurs reprises cette saison. Cependant, le directeur sportif Leonardo a révélé jeudi dernier que le champion du monde avait « de plus en plus » envie de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Lorsque le10sport.com vous dévoilait le 27 février dernier que Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, militait en coulisse pour que son fils accepte de rempiler au PSG.

« Parfois on parle trop »